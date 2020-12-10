Halil Umut Meler, Manchester City - Marsilya maçını yönetti

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0’lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 48. dakikada Ferran Torres’in golü ile 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi 77. dakikada Sergio Agüero farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 16 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Marsilya ise 3 puanla Avrupa kupalarına veda etti.