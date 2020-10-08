Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Rusya’nın Moskova şehrindeki Arena CSKA Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.
Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
FIFA KOKARTLI HAKEMLERDEN HALİS ÖZKAHYA, RUSYA İLE İSVEÇ TAKIMLARI ARASINDA BUGÜN CSKA STADYUMU'NDA OYNANACAK ÖZEL MAÇTA DÜDÜK ÇALACAK.
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