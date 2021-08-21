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Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Hamdi Yılmaz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"
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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Eyüpspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün maçın değerlendirmesini yaparsak, Eyüpspor saha ve seyirci avantajıyla ilk 20 dakikada tempo yaptı. O zaman zarfında birisi kendi kalemize olmak üzere 2 gol yedik. Daha sonra denge sağladık. Devreye 2-0 mağlubiyetle girdik. İkinci yarıya gayet iyi başladık. Pozisyonlar bulduk, bir de gol attık. Direkten dönen topumuz var. 3 tane yüzde yüz yakaladığımız fırsat vardı. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. En azından buradan 1 puanla ayrılabilirdik. Önümüzdeki hafta bu puanları telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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