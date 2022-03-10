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Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir sonuçla bitirdik"

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Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, mücadeleyi iyi bir sonuçla bitirdiklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir sonuçla bitirdik"
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Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, mücadeleyi iyi bir sonuçla bitirdiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kardan dolayı ertelenen bir maç oynadık. Maç öncesi ertelenir mi diye sürekli bakarak maça hazırlandık. Oynandı maç. İyi bir sonuçla bitirdik. Oyuncularımı tebrik diyorum. Sürekli kafamızı kurcalayan bir maçtı. Önümüzdeki maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sıralamada daha iyi pozisyona gelmeye çalışacağız. Maçlar da ertelendi. Adana maçına hazırlanmak için süremiz olacak. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. Bursaspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.

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