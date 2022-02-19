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Hamza Hamzaoğlu: "Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık"

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Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor ile yolların ayrıldığını İHA’ya doğruladı. Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: "Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık"
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Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor ile yolların ayrıldığını İHA’ya doğruladı. Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor’un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

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