Hamza Mısır adaylığını açıkladı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi Başkanlığı için eski hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Üyesi Hamza Mısır adaylığını açıkladı.

Hamza Mısır adaylığını açıkladı
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi Başkanlığı için eski hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Üyesi Hamza Mısır adaylığını açıkladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi’nde (TFFHGD) cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan 540 delegenin oy kullanacağı genel kurul öncesinde, mevcut Başkan Abdurrahman Arıcı ve eski hakem ve eski MHK üyesi Hamza Mısır yarışacak. Adaylığını sonradan açıklayan Hamza Mısır, İstanbul, Ankara ve İzmir delegelerinin desteğini aldı. Üç büyük şehrin şube başkanları Hamza Mısır’ın listesinde yer aldı.

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