Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu Formula 1 pilotlarını ağırladı

Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Hande Baladın ile İstanbul’da buluşarak birlikte Boğaz turu yaptı.

Formula 1 heyecanının bir kez daha Türkiye’yi ziyaret etmesine sayılı günler kala, Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Red Bull sporcularının ev sahipliğinde İstanbul’da eğlenceli bir gün geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla Ortaköy’de Red Bull Racers oyununu oynadıktan sonra İstanbul turuna çıkan Gasly, Türkiye GP öncesinde Tsunoda ile birlikte Boğaz’ı da tekne ile gezdi. Dünya Superbike Şampiyonası’nda liderliği elinde bulunduran ve şampiyonluğun en büyük favorisi Toprak Razgatlıoğlu ve Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Hande Baladın, yıldız pilotları Boğaz’da yemekte ağırladı.

“İstanbul’da her şey çok güzel”

Boğaz turunun ardından konuşan Gasly, "Geçen yıl Project Istanbulls kapsamında köprüde donut yapmıştım ve bu yıl köprünün altından geçiyorum. İstanbul her açıdan güzel bir şehir" dedi.

“Türk misafirperverliğine hayran kaldım”

İlk kez Türkiye’de yarışacak olan Yuki Tsunoda ise, “Red Bull Türkiye’nin başarılı sporcuları Toprak ve Hande ile tanışmak bir zevkti. Şehir, misafirperverlik, yemek ve her şey mükemmeldi” ifadelerini kullandı.