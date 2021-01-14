Harun ilk kez, Lemos 47 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Harun Tekin, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi Lemos da 47 gün sonra sahada yer aldı.
Lemos 47 gün sonra sahadaSarı-lacivertlilerde Uruguaylı stoper Lemos da 47 gün sonra Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım tarihindeki derbide Beşiktaş karşısında forma giyen Lemos, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahada yer almamıştı. Derbinin ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Lemos, daha sonra oynanan 3 maçta ise yedek soyunmuştu.