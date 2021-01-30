Hasan Ali’den iki maçta iki penaltı

Medipol Başakşehir’de Hasan Ali Kaldırım, ligde son iki maçta sebebiyet verdiği iki penaltı sebebiyle takımının rakipleri karşısında geriye düşmesine sebep oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri, 11 ve 57. dakikada Mame Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola, 42 ve 68. dakikada Boupendza’dan geldi.

Akintola’nın attığı ikinci golde penaltıya sebebiyet veren isim turuncu-lacivertli takıma sezon başında katılan ancak beklenen performansın gerisinde kalan Hasan Ali Kaldırım oldu. Hasan’ın, 20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu’na yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta da 1-1 biten Rizespor karşılaşmasında rakibin penaltı kazanmasına neden olmuştu. Söz konusu mücadelenin 48. dakikasında ceza alanında Michalak’a faul yapan Hasan Ali’nin bu hareketi sonrasında Samudio, penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Hasan Ali Kaldırım, Rizespor müsabakasının 84., Hatayspor maçının da 46. dakikasında oyundan alındı.