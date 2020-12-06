Hasan Kartal: "İki haftadır takımda bir sıkıntı var"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, iki haftadır takımda sıkıntı olduğunu, hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte de bu sonuçların alınmaması gerektiğini söyledi.Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "İzlemediğimiz için faul müydü değil miydi bilemiyorum. VAR’dan gelen izlemenin neticesinde faul olarak karar verildi. Hakem genel olarak kötü bir hakem değildi. Bence fena yönetmedi. O pozisyonu tam göremedik. Bizim takımın biraz daha iyi olması gerekiyordu ama nedende ya motive olamadı ya iyi olamadı. Aslında bizim takım bu değil. İki haftadır takımda bir sıkıntı var. İnşallah önümüzdeki Göztepe maçında toparlarız. Yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz. Genel olarak hep kendi aramızda görüşmemiz gerekiyor. Onu da ben Eskişehir maçından önce bu konuları hep beraber görüşüp değerlendiririz. Hem sporcularla hem de hocalarımızla beraber değerlendiririz. Neyimiz eksik ne yapamıyoruz diye. Kulübün genele baktığımız zaman hiçbir problem yok. Yönetiminde bir problem yok, ekonomik bir problem yok. Hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte bu sonuçların alınmaması gerekir. Dilerim ki bundan sonra düzelir ileriye doğru iyi gideriz inşallah" diye konuştu.