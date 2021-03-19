Hasan Kartal: “Rizespor olarak iyi oynadık ve kazandık”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “3 puana çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi oynadık ve kazandık” diye konuştu.
“Bülent hoca takımı birleştirdi”Galatasaray yedek kulübesiyle Çaykur Rizespor yedek kulübesinin maç içerisindeki tartışmalarıyla alakalı konuşan Kartal, “Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. O anda iki hoca birbirini kırmış olabilir, bunlar normal şeyler. Ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Maç heyecanlıydı, sonucu bizim lehimize oldu. Bülent Uygun gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, rahat konuştuğumuz bir hoca. Yerli hocalara daha çok önem vermek gerekir. Çünkü her şeyi konuşup espri yapabiliyoruz. Takımı birleştirdi Bülent hoca. Bülent hocayla daha iyi yerlere geliriz inşallah” ifadelerini kullandı.