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Hatayspor’dan, Benzia iddialarına yalanlama!

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Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Yassine Benzia’yı transfer etmek istediklerine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Hatayspor’dan, Benzia iddialarına yalanlama!
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Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Yassine Benzia’yı transfer etmek istediklerine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel gibi isimlerle güçlendiren Hatayspor’un, Fenerbahçe’de de top koşturan Cezayir asıllı Fransız futbolcu Benzia’yı listesine aldığı yönelik haberlere bordo-beyazlı kulüpten yalanlama geldi. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin doğru olmadığını dile getirdi. Toksöz, ayrıca Benzia’ya bir ilgilerinin bulunmadığını da belirtti.

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