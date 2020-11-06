Haydi Gençler! 3x3 Basketbol Turnuvası Başlıyor

Silivri Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonuyla gençlerin spor hayatına daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla basketbol turnuvası düzenliyor. Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahası’nda gerçekleştirilecek olan ve 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği basketbol turnuvasına 11 Kasım 2020 tarihine kadar kayıt yaptırılabilecek. 15 Kasım Pazar günü saat 12.00 – 17.00 arasında gerçekleşecek turnuvaya katılmak isteyen gençler için 0538 662 53 54 numaralı iletişim hattı oluşturulurken, [email protected] e-posta adresinden de başvurular oluşturulabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “GENÇ SPORCULARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

3x3 basketbol turnuvası için gençlere başarılar dileyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sporculara sahip çıkmak adına Silivri’ye yeni spor alanları kazandıracaklarını ifade etti. Spor yatırımlarına işaret eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Sokaklar Bizim’ sloganı ile hazırlanan basketbol turnuvasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte 15 Kasım’da Silivri’de gerçekleştireceğiz. Turnuva, belediyemiz tarafından baştan aşağı yenilerek sporseverlere kazandırdığımız Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahası’nda olacak. Silivri’de sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmelerini sağlamak ve Silivri’de geleceğin milli sporcularının yetişmesi için spor yatırımlarını artıracağız. Genç sporcularımıza sahip çıkmak adına birçok farklı spor dalında yeni alanlar oluşturacağız. Bütün takımlara şimdiden başarılar diliyor, bu güzel proje için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

SOKAKLAR BİZİM 3X3 BASKETBOL TURNUVASI OYUN KURALLARI ŞU ŞEKİLDE;

Katılım Koşulları

Basketbol 3x3'e katılmak isteyen takımlar; Her takım en az 3 (üç asil), en fazla 5 (3 asil, 2 yedek) oyuncudan oluşmak zorundadır.

Oyun Kuralları ve Toplar

1 - Müsabaka 3x3 basketbol sahası ve bir pota ile oynanacaktır. Nizami 3x3 basketbol sahası 15 mt. (genişlik) 11 mt. (boy) dır. Oyun alanı, tek pota altında, serbest atış çizgisi (5.80m), İki sayılık çizgisi (6.75m) ve bir ‘şartsız yarım daire' çizgisine sahip, nizami bir basketbol oyun sahası ölçülerinde olmalıdır. Geleneksel/ klasik basketbol yarı sahası da kullanabilir. Her takım müsabaka esnasında 2 top bulunduracaktır.

2 - Her iki takım müsabaka öncesinde birlikte ısınır. Isınma süresi 3 dakikadır.

3 - Hangi takımın topla ilk oynama hakkı olacağına yazı tura ile karar verilir. Yazı turayı kazanan takım, topla oynama hakkını oyunun başlangıcında mı yoksa muhtemel bir uzatmada mı kullanacağını seçer.

4 - Müsabaka sahada 3 oyuncu ile başlamak zorundadır.

Puanlama

1 - Yayın içinden atılan her şut için 1 puan (1 sayı) verilecektir.

2 - Yayın dışından atılan her şut için 2 puan (2 sayı) verilecektir.

3 - Her başarılı serbest atış 1 puan (1 sayı) verilecektir.

Oyunun Süresi/Müsabakanın Kazanılması

1 - Nizamı oyun süresi şu şekilde olmalıdır. 10 dakikalık bir periyottan oluşan oyun süresi. Süre top ölü olduğunda ve serbest atışlarda durdurulmalıdır. Süre topun el değiştirmesi tamamlandığında yeniden başlatılmalıdır. (Hücum takımın ellerine geçer geçmez.)

2 - Nizami oyun suresi bitmeden önce bir takım 21 veya daha fazla sayı yaparsa müsabakayı kazanır. Bu kural normal oyun suresinde geçerlidir, uzatma süresinde uygulanmaz.

3 - Oyunun bitiminde eğer skor eşitse, bir uzatma periyodu oynanacaktır. Uzatma periyodu başlamadan önce bir dakikalık oyun arası verdir. Uzatmada 2 sayı atan takım müsabakayı kazanır.

4 - Bir takım eğer müsabakanın başlayacağı belirtilen saatte sahada 3 oyuncu oynamaya hazır bulunmaz ise müsabakayı hükmen kaybeder. Hükmen yenilgi durumunda müsabaka sayısı w-0 veya 0-w (‘w' kazanan) olarak yazılır.

5 - Bir takım oyun süresi bitmeden sahayı terk eder veya tüm oyuncular sakatlık veya diskalifiye nedeni ile oyun dışı kaldığında müsabakayı kendiliğinden yenilgi ile kaybeder. Kendiliğinden yenilgi durumunda, yenen takım müsabaka skoru veya hükmen yenilgi seçeneklerinden birini seçer, her iki durumda da kendiliğinden yenilen takımın sayısı 0 olarak belirlenir.