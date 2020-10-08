Hazal Nehir, bahçesini antrenman alanına dönüştürdü

Türkiye’nin uluslararası arenada başarı kazanan ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, evinin arka bahçesini antrenman alanına çevirdi.
Singapur’da düzenlenen Lion City Gathering 2019’da (Asya Parkur Şampiyonası) Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci olan ve Türkiye’yi Red Bull Art of Motion’da temsil eden Hazal Nehir, bahçesine demir barlardan oluşan bir antrenman parkuru oluşturduklarını belirtti. Teknik antrenmanlar için kurduğu parkurun çok önemli olduğunu belirten Nehir, "Kurulum sırasında bazen işler istediğimiz gibi gitmedi. Kurulum yaptığımız yer biraz eğimliydi ama oldukça da güvenliydi. Tekniğime de güvendiğim için o titreşime alıştım. Artık çalışmalarıma aralıksız devam edebilirim" şeklinde konuştu.