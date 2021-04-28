Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı’yı keşfediyor

Red Bull’un parkur sporcusu Hazal Nehir, dünyanın en iyi parkur sporcularından biri olarak bilinen Dominic Di Tommaso’yu, tarihi şehirler turunda İstanbul’da ağırladı.
Di Tommaso: "Kapalıçarşı, parkur yapmak için inanılmaz bir yer"Kapalıçarşı’nın dünyadaki tüm parkur sporu yapan atletler açısından çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Hazal Nehir, "Normal şartlarda burada parkur yapmak çok zor. Ama bu proje sayesinde bu tarihi noktada parkur yapabilmek inanılmaz. Kapalıçarşı’nın çatısında martılarla birlikte koşmak olağanüstüydü" dedi. İstanbul gibi bir şehirde parkur yapmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Dominic Di Tommaso, "Kapalıçarşı, parkur yapmak için inanılmaz bir yer. Bu büyülü şehrin üzerinde, harika bir manzara eşliğinde performans göstermek çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.