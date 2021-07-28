Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - PEC Zwolle: 2

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda ekiplerinden PEC Zwolle ile hazırlık maçı oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yaptığı mücadele sarı-lacivertli ekibin gollerini 45. dakikada Marcel Tisserand ile 48. dakikada Enner Valencia kaydetti. Hollanda temsilcisinin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ve 81. dakikada Landu’dan geldi.

Sarı-lacivertliler, 31 Temmuz Cumartesi günü Almanya ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç, TRT Spor’dan yayınlanacak.