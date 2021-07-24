Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0

Trabzonspor ile Başakşehir, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Başakşehir’den 7 değişiklikKarşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir 7 değişiklik yaparak başladı. Caiçara’nın yerine Şener, Epureanu’nun yerine Leo Duarte, Ponck’un yerine Ravil Tagir, Tolga Ciğerci’nin yerine Mahmut Tekdemir, Hasan Ali’nin yerine Lucas Lima, Deniz Türüç’ün yerine Ömer Ali ve Muhammed Demir’in yerine Gulbrandsen oyuna dahil olan isim oldu. Trabzonspor’da ise tek değişiklik yaşandı. Kaleci Erce kenara gelirken, Uğurcan Çakır maça dahil oldu. Dakikalar 61’i gösterdiğinde ise Trabzonspor’da 10 değişiklik yaşandı. Abdullah Avcı; Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny ve Tunahan’ı sahaya sürdü. Başakşehir’de 68. dakikada Zulj kenara gelirken, Ndayishimiye oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın sonlarına doğru Visca’nın yerine Emre Kaplan’ı sahaya sürdü. Mücedele golsüz eşitlikle sona erdi.