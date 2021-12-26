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Hentbol Erkekler 2. Ligi 2. hafta maç sonuçları tamamlandı

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Hentbol Erkekler 2. Ligi 1. hafta içi maçları 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Erkekler 2. Ligi 2. hafta maç sonuçları tamamlandı

Hentbol Erkekler 2. Ligi 1. hafta içi maçları 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Erkekler 2. Lig’de 2. hafta oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

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A Grubu

Sakarya B. Bld 34 - 21 Sancaktepe Bld.

Karagümrük Hentbol 31 - 40 1954 Hendek Spor

Pendik Hentbol 41 - 31 Bartın Gençlik

B Grubu

Beşevler Gençlik 32 - 30 Bilecik GSK

Karabağlar Atatürk TML 23 - 33 Dikili Bld

C Grubu

Konya B. Bld. 30 - 29 Everest Yapı Yenidoğan

Eskişehirh Büyükşehir 27 - 21 Burdur GSK

D Grubu

Sarıçam Bld 30 - 38 Yozgat Bld Bozok Hentbol

Gaziantep Hentbol 21 - 23 İdmanyurdu HSK

E Grubu

İnebolu 27 - 23 Amasya 1957 Suluova

F Grubu

Karşıyaka İÖO 36 - 40 Elazığ Gençlikspor

Van Erek Beş Yıldız 25 - 30 Kızıltepe Spor Lisesi

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