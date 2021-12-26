Hentbol Erkekler 2. Ligi 2. hafta maç sonuçları tamamlandı

Hentbol Erkekler 2. Ligi 1. hafta içi maçları 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.
Hentbol Erkekler 2. Lig’de 2. hafta oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu
Sakarya B. Bld 34 - 21 Sancaktepe Bld.
Karagümrük Hentbol 31 - 40 1954 Hendek Spor
Pendik Hentbol 41 - 31 Bartın Gençlik
B Grubu
Beşevler Gençlik 32 - 30 Bilecik GSK
Karabağlar Atatürk TML 23 - 33 Dikili Bld
C Grubu
Konya B. Bld. 30 - 29 Everest Yapı Yenidoğan
Eskişehirh Büyükşehir 27 - 21 Burdur GSK
D Grubu
Sarıçam Bld 30 - 38 Yozgat Bld Bozok Hentbol
Gaziantep Hentbol 21 - 23 İdmanyurdu HSK
E Grubu
İnebolu 27 - 23 Amasya 1957 Suluova
F Grubu
Karşıyaka İÖO 36 - 40 Elazığ Gençlikspor
Van Erek Beş Yıldız 25 - 30 Kızıltepe Spor Lisesi