Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın antrenmanını takip rtti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın antrenmanını izledi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, ay-yıldızlılara başarılar diledi.

Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.