Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, ay-yıldızlılara başarılar diledi.Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.
Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın antrenmanını takip rtti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın antrenmanını izledi.