Hidayet Türkoğlu: "Hepimizin tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, amaçlarının Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi olduğunu vurgulayarak, Avrupa’nın önemli kupalarının Türkiye’ye geliyor olmasının, Türk basketbolunun dünyadaki yerini her geçen gün daha yukarılara çıkarması açısından kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
"Yabancı kuralıyla bu sene Türk oyuncularımızın oynama süreleri arttıKulüplerin Avrupa’daki başarılarının Milli Takım’a nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Türkoğlu, "Yapmış olduğumuz yabancı kuralıyla bu sene Türk oyuncularımızın oynama süreleri arttı. Önümüzdeki günlerde de bunu tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. İnanıyorum ki bunlar olumlu anlamda milli takımımıza yansıyacaktır. Bu arkadaşlarımızın her ne kadar kendi takımlarında süre almaları, orada tecrübe edinmeleri ki burada Sertaç örneği var. Euroleague’de, Final-Four’da çok güzel performans sergiledi. İnanıyorum ki Milli Takım’da da aynı şeyi sürdürecektir. Orhun hoca ve ekibi zaten belli kısım arkadaşlarla çalışıyorlar. Diğer eksik arkadaşlarla birlikte olimpiyat elemeleri en hazır kadroyu sahaya süreceklerdir. Biz sadece bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun geri dönüşlerinin Milli Takım’a yansıyacağı süreçleri daha net görme fırsatı olacaktır. Çünkü bu son iki senede yapmış olduğumuz değişiklikti. Bu süreçte biz her yaptığımız değişikliği kulüplerimizle birlikte istişare ederek yapıyoruz. Fikir alışverişi yaparak bu değişiklikleri yapıyoruz. Aynı ilişkileri devam ettirip, hepimizin de tek amacı Türk basketbolunun hak ettiği yerlere gelmesi" diye cevap verdi.