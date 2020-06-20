Hidayet Türkoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkoğlu’nun mesajı şöyle:
Babalarımız, karşılıksız sevgileri ve bizler için yaptıkları fedakârlıklar ile hayatımızın her zaman en önemli parçası olmuştur.
Başta sevgili babam olmak üzere; bütün çocukların ilk kahramanı, sadece bu özel günde değil daima sevgi ve saygıyla anılması gereken tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutlarım.”