Hikmet Karaman: “Kalan üç maçın en az ikisini kazanmak zorundayız”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir mağlubiyeti sonrası, “Burada alacağımız 1 puan, kalan maçlarda belki bir galibiyet, bir beraberliğe yetecekti. Ama şimdi mutlaka üç maçın ikisini kazanmak zorundayız” dedi.Ankaragücü, Süper Lig’in 39. haftasında Başakşehir deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İlk 45 dakikada oyuna iyi başladık. Golü de bulduk. Golden sonra da ikinciyi yapacak pozisyonlarımız da vardı. İlk devre içeri girdiğimizde, oyun analizinde ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Erken gelen 3 tane sarı kartımız var. Bu erken sarı kartlar mücadele gücünü de düşürdü. Bundan önceki maçlarda kırmızı kart gördüğümüz için maçları 11-11 bitirelim dedik. Böyle olunca oyuncular da tedirgin oluyorlar. İkinci yarı şansız bir topta 1-1 oldu. Rakip 1 puana razıyken 88. dakikada net bir pozisyonda ayağımızdaki topta basit bir gol yedik. Bu tür hataları yapmamamız gerekiyor. Maalesef futbol hata oyunu. Büyük bir hata yaptık. Burada alacağımız 1 puan kalan maçlarda belki bir galibiyet bir beraberliğe belki yetecekti. Ama şimdi mutlaka üç maçın en az ikisini kazanmak zorundayız. Eksiklerin takıma katılması gücümüzü arttırdı. Önümüzdeki maça iki eksik oyuncumuz daha katılacak. Ankaragücü’nü ligde tutmak için hem rakiplerin skorlarını bekleyeceğiz hem de biz galibiyetleri elde etmek zorundayız. Oyuncular da bunun bilincinde ama bu tür hataları yapmayacağız” diye konuştu.