Hikmet Karaman: "Milli takım arasını iyi değerlendirerek galibiyet serisine devam edeceğiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli takım arasını iyi değerlendirerek galibiyet serisine devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa karşısında basit goller yediklerini ifade eden Karaman, “Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyon ile golü bulduk. Ondan sonra bazen şanssız gol yiyebiliriz ama öyle bir pozisyon ki çıkarabileceğimiz topu gol olarak aldık. 1-1’den sonra da yediğimiz 2. gol olabilir. İçeri 2-1 ile girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maç 2-2’ye gelmesi gerekirken Mustafa’nın burnunun kırılması büyük şanssızlık. 10 kişiyken 3. golü yedik. Gol atmamız gerekirken 10 kişi kalıyoruz ve 3-1 oluyor ondan sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen 4-5 tane pozisyonda vuruşları iyi yapabilsek golü bulabilirdik" şeklinde konuştu.

"Milli takım arasını iyi değerlendirerek, galibiyet serisine devam edeceğiz”

Kasımpaşa’nın hızlı hücum yapabilen bir ekip olduğuna dikkat çeken Hikmet Karaman, “Kasımpaşa’nın rakipten kaptığı toplarla çok hızlı hücuma geçtiğini biliyoruz. Hızlı bir takım. Büyük hatalar yaptık, hatalar sonucu istemediğimiz goller yedik. Bertolacci’nin katkı yapacağını gördük. Tam hazır olduğunda bize çok iyi katkı yapacak. Milli takım arasını iyi değerlendirip galibiyet serisine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.