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Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 7 Eylül’de Amsterdam’da karşılaşacağı Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı.

Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 7 Eylül’de Amsterdam’da karşılaşacağı Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin 7 Eyül’de Amsterdam’da oynayacağı Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı.

Hollanda-Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı TSİ 21.45’te Amsterdam Johan Cruijff Arena’da oynanacak.

Teknik Direktör Louis van Gaal tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Jol Drommel (PSV Eindhoven), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Jurrin Timber (Ajax)

Orta Saha: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (PSG)

Forvet: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Steven Berghuis (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (PSV Eindhoven)

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