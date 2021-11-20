Hüseyin Dalgıç: “Bütün hazırlıkları bu maç için yapmıştık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Bursaspor’la deplasmanda güzel bir oyun neticesinden galip geldik. Bütün hazırlıklarımızı 15 gün önce bu maç için yapmıştık. Bursaspor’u gayet iyi etüt ettik” dedi.

Bursaspor kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor’a 4-2’lik skorla kaybetti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Bugün Bursaspor’la deplasmanda güzel bir oyun neticesinden galip geldik. Bütün hazırlıklarımızı 15 gün önce bu maç için yapmıştık. Bursaspor’u gayet iyi etüt ettik. Bursaspor bu ligde hücumda ve savunmada, ikili mücadelelerde İstanbulspor gibi istatistiklerde üst sıralarda yer alan bir takım. Aynı zamanda topa sahip olduğu zaman çok çabuk hücuma çıkan ve top kullanan takımlardan bir tanesi. Bunları söylerken istatistiklere bakarak söylüyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk fakat bizim taktik çalışmalarımızda Bursaspor’u belirli bir alana sıkıştırıp onların bu set oyununa geçmelerini önlemek ve ileriye çok çabuk top kullanmalarını engellemek için yaptığımız çalışmaların hepsini arkadaşlarımız yerine getirdiler. Net bir skorla galip gelmesini bildik” diye konuştu.