banner4398

Hüseyin Eroğlu: “En iyi şekilde toparlayacağız“

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçının ardından, “Her yıl yeniden kurulan, uyum sağlayan zorlu ligde mücadele eden takımız. En iyi şekilde toparlayacağız“ diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu: “En iyi şekilde toparlayacağız“
banner3909
banner4336

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçının ardından, “Her yıl yeniden kurulan, uyum sağlayan zorlu ligde mücadele eden takımız. En iyi şekilde toparlayacağız“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altınordu deplasmanda İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sene İstanbulspor ile beraber play-off oynadıklarını ifade ederek, “İkimiz de lige iyi başlamadık. İstanbulspor’da hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda refleksler olabiliyor. Bir sistemi olan, aynı oyuncu grubuna karşı oynadık. Biz rakibe karşı baskılı bir oyun tercih ettik. 15-20 dakika bunu iyi bir şekilde başardık. O dakikalarda gol bulabilirdik ama dengesiz yakalandığımız bir anda golü gördük. Yaptığımız basit pas hatalarıyla kalemizde 2-3 pozisyonu kalecimiz kurtardı. İkinci yarı 1-0’ı devam ettirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Kaçırdığımız pozisyonda kalemizde 2. golü gördük ve 10 kişi kaldık. Savunma dengesi bozuldu. Üzgünüz, bu anlamda ligin başı. Her yıl yeniden kurulan, uyum sağlayan zorlu ligde mücadele eden takımız. En iyi şekilde toparlayacağız. Genç oyuncu sayımız çok fazla. 2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Belki maç kaybediyoruz ama gelişimde de hızlı ilerlenmesi için maç kazanmak gerekiyor. Milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyoruz“ dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Daha iyi bir İstanbulspor...
Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Daha iyi bir İstanbulspor...
  1. SPOR

banner4408

banner4409

banner4410

banner4411

banner4412

banner4413

banner4414

banner4401

banner4402

banner4403

banner4404

banner4405

banner4406

banner4407

banner4415