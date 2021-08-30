Hüseyin Eroğlu: “En iyi şekilde toparlayacağız“

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçının ardından, “Her yıl yeniden kurulan, uyum sağlayan zorlu ligde mücadele eden takımız. En iyi şekilde toparlayacağız“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altınordu deplasmanda İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sene İstanbulspor ile beraber play-off oynadıklarını ifade ederek, “İkimiz de lige iyi başlamadık. İstanbulspor’da hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda refleksler olabiliyor. Bir sistemi olan, aynı oyuncu grubuna karşı oynadık. Biz rakibe karşı baskılı bir oyun tercih ettik. 15-20 dakika bunu iyi bir şekilde başardık. O dakikalarda gol bulabilirdik ama dengesiz yakalandığımız bir anda golü gördük. Yaptığımız basit pas hatalarıyla kalemizde 2-3 pozisyonu kalecimiz kurtardı. İkinci yarı 1-0’ı devam ettirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Kaçırdığımız pozisyonda kalemizde 2. golü gördük ve 10 kişi kaldık. Savunma dengesi bozuldu. Üzgünüz, bu anlamda ligin başı. Her yıl yeniden kurulan, uyum sağlayan zorlu ligde mücadele eden takımız. En iyi şekilde toparlayacağız. Genç oyuncu sayımız çok fazla. 2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Belki maç kaybediyoruz ama gelişimde de hızlı ilerlenmesi için maç kazanmak gerekiyor. Milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyoruz“ dedi.