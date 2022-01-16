Hüseyin Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor"

Tuzlaspor karşısında 2-1 mağlup olarak düşme hattından çıkamayan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maçın ardından konuştu. İki takımın da üretken olmadığını söyleyen Eroğlu, toparlanmaları gerektiğini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Tuzlaspor ile Eyüp Stadı’nda karşılaşan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alt sıraları ilgilendiren bir karşılaşma olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Eroğlu, "Oyun anlamında iki takım için de istenilen bir performans ortaya konulmadı. Mücadeleye dönük bir maçtı. Skoru yakaladık. Rakibi karşılama konusunda çok etkili olamadılar. Bir direkten dönen topları oldu sonra da bireysel hatadan golü yedik. Kaleciyle başlayıp oyun kurmak önemliydi ama kendi atağımızda çıkamadığımız için faul oldu ve duran toptan kalemizde gol gördük. Tuzlaspor duran toplarda etkili bir takım bunu biliyorduk. Zeminin de etkisiyle topa sahip olma kısmı bizim için zorlu geçti. Üretemedik ve gol atamadık. Pozisyon anlamında zengin bir maç olmadı. Rakip attı ve öne geçti. 2 maçtır kaybediyoruz, toparlanmamız gerekiyor. Tuzlaspor’a başarılar dilerim" diye konuştu.