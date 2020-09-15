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Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a önemli katkı

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSEYİN YÜCEL, SİYAH-BEYAZLI KULÜBE KATKISINI SÜRDÜRÜYOR. YÜCEL SON OLARAK SATIŞA ÇIKAN YENİ SEZON FORMALARINDAN 1903 ADET SATIN ALARAK SİYAH-BEYAZLILARA ÖNEMLİ BİR MEBLAĞ KATKIDA BULUNDU.

Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a önemli katkı

Beşiktaş’ın eski yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübe katkısını sürdürüyor. Yücel son olarak satışa çıkan yeni sezon formalarından 1903 adet satın alarak siyah-beyazlılara önemli bir meblağ katkıda bulundu.

Beşiktaş’ta Fikret Orman döneminde yönetime giren, son seçimde de Serdal Adalı’nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübe desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda futbol takımından basketbol takımına kadar sponsorluk anlamında da destek veren Yücel, son olarak satışa çıkan yeni sezon formalarından 1903 adet satın aldı. Daha önce satışa çıkarılan maskelerden 1903 adet satın alan Yücel, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına yaptığı bağışla da dikkat çekmişti. Canlı yayına bağlanarak Beşiktaş’a katkı sunacağını ve yönetime destek olacaklarını söyleyen Yücel, 1 milyon 903 TL bağışta bulunmuştu.

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