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Hüseyin Yücel’den Hasic tepkisi

BEŞİKTAŞ ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSEYİN YÜCEL, KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİĞİ İDDİA EDİLEN AJDİN HASİC İÇİN, "BÖYLE GENÇ OYUNCULAR KAZANILMALI VE YATIRIM YAPILMALI" DEDİ.

Hüseyin Yücel’den Hasic tepkisi

Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, kadroda düşünülmediği iddia edilen Ajdin Hasic için, "Böyle genç oyuncular kazanılmalı ve yatırım yapılmalı" dedi.

Beşiktaş’ta kadrodan çıkarılacak olan yabancı oyuncular belirlenecek. Genç oyuncu Ajdin Hasic’in A Takım kadrosunda yer almayacağının gündeme gelmesi sonrası eski yönetici Hüseyin Yücel, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu tip genç oyunculara yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Yücel, "Hasic’in listede olması bile çok üzücü. Her şey bir yana ekonomik açıdan zaten zor günlerden geçerken bu tip gelecek vadeden oyuncuları elden çıkarmamak gerekir diye düşünüyorum. Genç oyunculara yatırım yapıp satamadıktan sonra kulüplerin borçları çok zor kapanır" ifadelerini kullandı.

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