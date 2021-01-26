İBBSK’lı güreşçiler 2021’e madalyalarla başladı

Fransa ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen uluslararası grekoromen güreş turnuvalarında milli takımın kazandığı topla 22 madalyanın 11’ini İBBSK’li sporcular elde etti.

2021 Ocak ayında Fransa ve Hırvatistan’da yapılan uluslararası grekoromen güreş turnuvalarına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBBSK) güreşçileri damgasını vurdu. Milli takımın iki turnuvada kazandığı 22 madalyanın 11’i İBBSK sporcularından geldi.

İki turnuvada 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan İBBSK güreşçileri, pandemi yılı olan 2020’de gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası turnuvalarda 40 altın, 34 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 111 madalya elde etti.

İBBSK, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana milli takımlara sporcu gönderiyor. Bu tarihten itibaren düzenlenen 5 olimpiyatta, Türkiye’nin güreş branşında kazandığı 13 madalyanın 8’i İBBSK sporcuları tarafından kazandırıldı. Bu madalyaların 2’si altın, 2’si gümüş, 3’ü bronz.

Bünyesinde Cenk İldem, Metehan Başar, Kerem Kamal, Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Atakan Yüksel (grekoromen), Fatih Erdin, Osman Göçen, Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu, Selim Kozan, Ahmet Dumar gibi başarılı güreşçileri bulunduran İBBSK, hem Türkiye şampiyonası hem de olimpiyata kota verecek turnuvalarda başarıyı hedefliyor.

Türkiye’ye şampiyonlar kazandırmaya devam edileceğini söyleyen İBBSK Başkanı Fatih Keleş, hedeflerini şöyle anlattı:

“Bir kez daha olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye en çok madalyayı getiren spor kulübü olmak istiyoruz. Türk sporunun lokomotif kulübü olarak güreş branşına yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bize verdiği destek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kulüp tarihimize bakıldığı zaman, Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu ve Türk güreşi için rol model olan sporcularımız var. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda, başta kulübümüz sporcuları olmak üzere, olimpiyat kotası alan ve kota mücadelesi veren tüm milli güreşçilerimize başarılar diliyorum.”