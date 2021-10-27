İbrahim Pıtırlı, Türkiye Kick Boks Federasyon başkan adaylığından çekildi

Daha önce Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan İbrahim Pıtırlı, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Pıtırlı, yaptığı açıklamada, "Seçim kararının ve delege listesinin federasyonun internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanması gerekirken yayınlanmamış ve seçimlere çok az bir zaman kala duyurulmuştur. Ayrıca yayınlanan Delege listesinde bulunan delegelerin bir kısmının federasyon tarafından görevlendirilen ’il temsilcilerinden’ oluştuğu ve kura listesine girmesi gereken kulüp sayısının 289 ile sınırlandırıldığı, bir çok kick boks kulübünün bu listede yer almadığı görülmüştür. Türkiye spor federasyonlarının içinde en çok lisanslı sporcu sayısına göre 3. sırada yer alan bir federasyon bir şampiyonaya en az 1500-2000 sporcu ile Türkiye şampiyonası düzenlemektedir. Buna rağmen, oy kullanabilecek sadece 289 kulübün bulunması, Kick Boks Federasyon seçiminde sadece ’Bizden Olanlar Seçime Girebilir’ algısına neden olmuştur. Bu nedenle şeffaf olmayan, hakkaniyetsiz, adaletsiz yapılacak seçimlere Katılmama Kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Yaşamının her safhasında sportmenliği ve ahlaki kuralları ön planda tutan biri olduğuna dikkati çeken İbrahim Pıtırlı, "İlkelerimden ödün vermeden duruş sergilemek, yan yollara ve hilelere sapmadan, başı dik olarak kick boks’ta ’Doğru, dürüst ve saygın başarılar’ elde edilmek için aday olmuştum. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda, etik kurallara uyulmayan, demokratik ve yasal olmayan bu seçim yarışını sürdürmemin doğru olmayacağı gerçeğiyle karşılaşmış bulunuyorum. Bu nedenle mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun başkan adaylığından çekilmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.