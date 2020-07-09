İHA spor servisinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı spor muhabirlerinden Uygar Aydın, dünya evine girdi. Aydın, bugün kıyılan nikahla hayatını Melike Sejfula ile birleştirdi.
İhlas Haber Ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluk dileriz.
İhlas Haber Ajansı spor muhabirlerinden Uygar Aydın, dünya evine girdi. Aydın, bugün kıyılan nikahla hayatını Melike Sejfula ile birleştirdi.
İhlas Haber Ajansı spor muhabirlerinden Uygar Aydın, dünya evine girdi. Aydın, bugün kıyılan nikahla hayatını Melike Sejfula ile birleştirdi.
İhlas Haber Ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluk dileriz.