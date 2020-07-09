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İHA spor servisinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı spor muhabirlerinden Uygar Aydın, dünya evine girdi. Aydın, bugün kıyılan nikahla hayatını Melike Sejfula ile birleştirdi.

İHA spor servisinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı spor muhabirlerinden Uygar Aydın, dünya evine girdi. Aydın, bugün kıyılan nikahla hayatını Melike Sejfula ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı spor servisi muhabirlerinden Uygar Aydın, Melike Sejfula ile dünya evine girdi. Kağıthane Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı’nda gerçekleşen törende çiftin aileleri ve yakın arkadaşları hazır bulundu.

İhlas Haber Ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluk dileriz.

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