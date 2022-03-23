İhlas Koleji öğrencisi karatede Türkiye 3.’sü oldu

İhlas Koleji’nin karatedeki başarılı ismi Alparslan Küçükaltun, Okul Sporları Karate Türkiye Şampiyonası’nda Ümit Erkekler 14-15 yaş kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Bartın’da düzenlenen ve üç gün süren şampiyonaya 46 ilden 323 sporcu katılırken Küçükaltun, kendi yaş kategorisinde yapılan kata müsabakalarında üçüncü olma başarısını gösterdi. Türkiye Şampiyonası’na gelmeden önce İstanbul ikincisi olan, bölge şampiyonasında da üçüncülük elde eden Küçükaltun böylece başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Şampiyona sonrasında konuşan Küçükaltun, Türkiye Şampiyonası’nda yer alarak İhlas Koleji’ni temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Şampiyonada kürsüde yer almanın güzel olduğunu ifade eden Küçükaltun, daha çok çalışarak daha iyi dereceler alacağını ifade etti.