İhlas Koleji’nden ikinci çifte dünya şampiyonluğu

İhlas Koleji öğrencisi Elif Sena Türkmen, 11. WSF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda Kumite dalında iki dünya şampiyonluğu kazandı.

İstanbul’daki bir otelde düzenlenen ve 54 ülkeden 1937 sporcunun katıldığı şampiyonada Elif Sena Türkmen Kumite dalında ferdi ve takım kategorilerinde çifte dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkmen’in elde etmiş olduğu dünya şampiyonluklarıyla birlikte İhlas Koleji öğrencileri dünya şampiyonasını dört altın madalya ile bitirmiş oldu. Aynı şampiyonada İhlas Koleji öğrencisi Alparslan Küçükaltun da Kata ve Kumite dallarında dünya şampiyonu olmuştu.

Şampiyonaya iyi hazırlandığını ifade eden Türkmen, iki dünya şampiyonluğu ile çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi. Gelecek için hedefleri olduğunu belirten Türkmen, en büyük hedefinin milli forma altında madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

Şampiyon sporcu ile bir araya gelen İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkmen’i tebrik etti. Yeltekin iki öğrencilerinin toplamda dört dünya şampiyonluğu elde etmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. “İhlas Koleji’nde şampiyonlarımızın akademik başarıları için gerekli olan her türlü programı kendilerine sunuyoruz. Onlar turnuvalara hazırlanırken özel programlar dahilinde derslerine de devam etmelerini sağlıyoruz” diyen Yeltekin, böylece okulları bünyesinde bulunan sporcuların akademik olarak eksiklerinin kalmadığını vurguladı. Elif Sena Türkmen’e ve Alparslan Küçükaltun’a gelecek turnuvalar için başarılar dileyen Yeltekin, her iki sporcunun da önemli zaferler elde edeceklerine inandığını söyledi.