İkinci antrenman seansının en hızlısı da Hamilton

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen antrenmanların ilk seansının ardından ikinci seansının da en hızlı ismi 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının en hızlısı turu 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. İlk antrenman seansında da 1:24.178’lik derecesiyle en hızlı isim olan Hamilton, ikinci antrenman seansında da bu unvanı bırakmadı. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci olurken, üçüncü isim Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu.