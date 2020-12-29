İlhan Palut ve Çağdaş Atan, PFDK’ya sevk edildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF’nin resmi sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şöyle:
"Göztepe Kulübü antrenörü İlhan Palut’un 26.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe-Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü antrenörü Çağdaş Atan’ın 27.12.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 27.12.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün 27.12.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Kulübü kaleci antrenörü Abdullah Kılıç’ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Demir Grup Sivasspor Kulübü yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak’ın 28.12.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,
Demir Grup Sivasspor Kulübü idarecisi Faruk Taşseten’in aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
İttifak Holding Konyaspor Kulübü idarecisi Bünyamin Sarıtaş’ın 28.12.2020 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Yasin Pehlivan’ın 28.12.2020 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."