İlk hafta düdük çalan hakemlere görev verilmedi

Süper Lig’de ikinci haftada düdük çalacak olan hakemler belli olurken, geçtiğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta hakem olarak görev yapmayacak.
Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan karışlaşmaların hakemleri belli oldu. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere bu hafta görev verilmeyecek. Merkez Hakem Kurulu, elindeki hakemlerin hepsini dönüşümlü olarak kullanabilmek için ve bütün hakemlere şans vermek adına böyle bir uygulamaya gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda görev alan hakemlerin bazılarının bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarda VAR hakemi olarak görev yapması bekleniyor.
Süper Lig’de 1. hafta görev yapan ve 2. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
1. hafta
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdülkadir Bitigen
DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık
Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
Ankaragücü - BB Erzurumspor: Burak Şeker
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
A.Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
2. hafta
Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
Gaziantep FK - Karagümrük: Alper Ulusoy
M.Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe - A.Hatayspor: Ümit Öztürk