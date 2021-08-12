İlkin Aydın: "Madalya ile dönmek istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, Avrupa Şampiyonası’ndan madalya ile dönmek istediklerini söyledi.Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul’da başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda oyunculardan İlkin Aydın, Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Voleybol Milletler Ligi’nin ardından yeniden takıma dahil olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen genç milli oyuncu, "Uzun ve zorlu bir turnuva bizi bekliyor. İlk öncelikle Romanya’da oynayacağımız grup aşamasını en iyi şekilde bitirerek bir üst tura yükselmek, oradan da yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Umarım Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapıp madalya ile dönmek istiyoruz" dedi.