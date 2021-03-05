İlyas Çanakçı, yarı finalde veda etti

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda İlyas Çanakçı, 400 metrede yarı finalde beşinci olarak şampiyonaya veda etti.

Polonya’nın Torun kentinde 47 ülkenin katılımıyla yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda İlyas Çanakçı, 400 metrede yarı finale kaldı. Dokuz seri halinde koşulan 400 metrede seçmeleri ilk iki sırada bitiren isimler yarı finale çıkarken, İlyas, yedinci seride 46.92 koştu. Seriyi ilk sırada noktalayan Fransız Thomas Jordier’nin kulvar ihlali nedeniyle diskalifiye olması sebebiyle ikinciliğe terfi eden İlyas, böylece adını yarı finaldeki 18 atlet arasına yazdırdı.

Üç seri halinde koşulan yarı finallerin sonuncusunda ilk kulvarda start alan İlyas Çanakçı, 47.60 ile beşinci sırada tamamladı. İlyas, böylece büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası deneyiminden yarı finalle ayrılmış oldu.

400 metre seçmesindeki diğer milli atletler Kubilay Ençü ve Berke Akçam ise yarı finalin dışında kaldı. Berke Akçam, altıncı seride 47.33 ile üçüncü sırayı alırken, Kubilay Ençü sondan bir önceki seride beşinci sırayı alabildi.

Torun’da üç adım seçmesine giren Necati Er, 16.17’lik derecesiyle 14 atlet arasında 10’uncu oldu ve finalin dışında kaldı. Bu dalda, 16.28’lik derece finale yazıldı.

Öte yandan şampiyonanın ilk seçme yarışmalarının yapıldığı perşembe akşam seansında kadınlar gülle atmada yarışan Emel Dereli ise 17.83’lük derecesiyle 11’inci sırayı elde etti ve finale yükselemedi.