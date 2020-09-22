Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, özellikle bireysel spor yapanlara uyarılarda bulundu. Bu ayların kilo almaya elverişli olduğunu ifade eden Öztürk, “Takım sporu yapanlar genelde kontrol altında olan isimler. Bu kişilerin beslenme programları var. Ama bireysel anlamda spor yapanların dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Özellikle birçok sporcumuz olimpiyatlara hazırlanıyor ve bu periyotta hazırlıklarını sürdürürken mutlaka kilolarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Hızlı kilo alıp vermek, yoğun tempoda spor yapanları olumsuz etkileyebilir. Ancak yoğun idman döneminde kilolarını korurlarsa o zaman hazırlıkları da daha verimli geçer” dedi.
İmren Öztürk: “Sporcular bu aylarda dikkat etmeli”
BESLENME UZMANI İMREN ÖZTÜRK, KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA SPORCULARI UYARDI. BU AYLARIN KİLO ALMAK İÇİN UYGUN OLDUĞUNU SÖYLEYEN ÖZTÜRK, BİREYSEL SPORCULARIN BESLENMELERİNE DİKKAT ETMELERİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.
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