İmren Öztürk: “Sporcular mutlaka uzmanla çalışmalı”

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, havaların soğumasıyla birlikte sporcuları uyardı. Pandemi döneminde sporcuların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Beslenme konusunda mutlaka uzmanla çalışarak bağışıklıklarını korumalılar” dedi.

Dünyayı saran pandemi, sporu da vururken, son olarak Portekiz Milli Takımı’nın ve Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Covid-19’a yakalandığı açıklandı. Türkiye’de de gerek futbolcular, gerek basketbolcular, gerekse de bireysel spor yapan birçok isim korona virüse yakalanmış ve ardından atlatmıştı. Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, havaların soğumasıyla birlikte sporculara uyarılarda bulundu. Özellikle bireysel spor yapanların bağışıklığını koruması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Bireysel spor yapanlar genellikle kapalı alanlarda antrenman yapmak zorunda kalıyor. Mutlaka bağışıklıklarını güçlendirici besinler almaları gerekiyor. Bunun için uzmanlarla birlikte hareket etmeleri gerekir. Kilo kaybı ya da kilo alımı yaşamamak bireysel sporcular için çok önemli. Bu konuda dikkatli şekilde hareket etmeliler” ifadelerini kullandı.