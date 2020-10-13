Dünyayı saran pandemi, sporu da vururken, son olarak Portekiz Milli Takımı’nın ve Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Covid-19’a yakalandığı açıklandı. Türkiye’de de gerek futbolcular, gerek basketbolcular, gerekse de bireysel spor yapan birçok isim korona virüse yakalanmış ve ardından atlatmıştı. Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, havaların soğumasıyla birlikte sporculara uyarılarda bulundu. Özellikle bireysel spor yapanların bağışıklığını koruması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Bireysel spor yapanlar genellikle kapalı alanlarda antrenman yapmak zorunda kalıyor. Mutlaka bağışıklıklarını güçlendirici besinler almaları gerekiyor. Bunun için uzmanlarla birlikte hareket etmeleri gerekir. Kilo kaybı ya da kilo alımı yaşamamak bireysel sporcular için çok önemli. Bu konuda dikkatli şekilde hareket etmeliler” ifadelerini kullandı.
İmren Öztürk: “Sporcular mutlaka uzmanla çalışmalı”
BESLENME UZMANI İMREN ÖZTÜRK, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SPORCULARI UYARDI. PANDEMİ DÖNEMİNDE SPORCULARIN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN ÖZTÜRK, “BESLENME KONUSUNDA MUTLAKA UZMANLA ÇALIŞARAK BAĞIŞIKLIKLARINI KORUMALILAR” DEDİ.
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