ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 90 - Galatasaray: 80

ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray’ı 90-80 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 90 - Galatasaray: 80

ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray’ı 90-80 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx

Anadolu Efes: Micic xxx 20, Beaubois xx 15, Tolga Geçim xx 4, Moerman xxx 12, Sertaç Şanlı xx 7, Larkin xx 6, Yiğitcan Saybir xx 3, Doğuş Balbay x 3, Buğrahan Tuncer xx 8, Anderson xxx 8, Dunston x 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Galatasaray: Trice xxx 14, Yiğit Arslan xxx 21, Jefferson x 7, Göksenin Köksal x 3, Marei xx 13, Hunter x 9, Motum xx 8, Caner Erdeniz x 3, Eray Aydoğan x 2

Başantrenör: Ömer Uğurata

1. Periyot: 24-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 49-40 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 76-54 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Hunter (Galatasaray)
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3212

banner3841