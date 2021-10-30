ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 99 - Bursaspor: 84

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray NEF, sahasında karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor’u 99-84’lük skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, Duhan Köyiçi xx
Galatasaray: Trimble xxx 24, Blackshear xxx 22, Bost xxx 20, Kravish xxx 17, Sadık Emir Karaca xx 6, Purcell x 4, Ege Arar x 2, Okben Ulubay x 2, Rıdvan Öncel x 2, Eray Aydoğan x, Ege Tan Yıldızoğlu x
Başantrenör: Ekrem Memnun
Bursaspor: Freeman xxx 24, Egemen Güven xxx 13, Metin Türen xxx 13, Andrews xx 12, Needham xx 8, Ömer Tutku Al x 4, Hayes x 4, Dudzinski x 3, Onuralp Bitim x 3, Yağızhan Selçuk x
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 28-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 52-40 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 74-63 (Galatasaray lehine)
5 faulle çıkan: Needham (Bursaspor)