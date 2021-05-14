ING Basketbol Süper Ligi play-off: Anadolu Efes: 96 - Gaziantep Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 96-73 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal xx, Halil Baldemir xx, Sinem Tetik xx
Anadolu Efes: Larkin xx 5, Doğuş Balbay x, Simon x 2, Moerman xxx 20, Dunston xx 11, Yiğitcan Saybir xx 7, Erten Gazi xx 10, Sertaç Şanlı xx 11, Buğrahan Tuncer x, Micic xxx 19, Anderson xx 8, Tolga Geçim x 3
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt xx 4, Hayes xx 5, Tomas x 6, Kelly xx 11, Jaiteh xx 26, Alp Karahan x, İsmail Cem Ulusoy x 7, Orhan Aydın Haciyeva xx 9, Doğan Şenli x 2, Hüseyin Emre Yılmaz x, Ahmet Furkan Özkan x 3
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 45-30 (Anadolu Efes lehine)3. Periyot: 75-53 (Anadolu Efes lehine)