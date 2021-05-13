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ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 82 - Türk Telekom: 79

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 1-0 öne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 82 - Türk Telekom: 79
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 1-0 öne geçti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx

Pınar Karşıyaka: Taylor xx 9, Onuralp Bitim xx 9, Kennedy x, M’Baye x, Morgan xxx 24, Metecan Birsen x 9, Mahir Ağva xx 10, Semih Erden x 1, Henry xxx 19, Nusret Yıldırım x 1

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Türk Telekom: Johnson xx 7, Foster xx 6, Wiltjer xxx 30, Dekker xxx 17, O’Bryant xx 9, Muhammed Baygül x, Erdi Gülaslan x, Can Korkmaz x 2, Samet Geyik xx 8

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 14-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 59-59

5 faulle çıkan: Johnson (Türk Telekom)
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