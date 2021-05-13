ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 82 - Türk Telekom: 79

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 1-0 öne geçti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx
Pınar Karşıyaka: Taylor xx 9, Onuralp Bitim xx 9, Kennedy x, M’Baye x, Morgan xxx 24, Metecan Birsen x 9, Mahir Ağva xx 10, Semih Erden x 1, Henry xxx 19, Nusret Yıldırım x 1
Türk Telekom: Johnson xx 7, Foster xx 6, Wiltjer xxx 30, Dekker xxx 17, O’Bryant xx 9, Muhammed Baygül x, Erdi Gülaslan x, Can Korkmaz x 2, Samet Geyik xx 8
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 14-21 (Türk Telekom lehine)
Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 59-595 faulle çıkan: Johnson (Türk Telekom)