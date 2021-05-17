ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 96 - Türk Telekom: 71

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında Türk Telekom’u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Pınar Karşıyaka yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 96 - Türk Telekom: 71
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında Türk Telekom’u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Pınar Karşıyaka yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Osman Sinan İşgüder xx, Semih Vural xx

Pınar Karşıyaka: Taylor x 9, Henry xx 13, Kennedy xx 15, Mahir Ağva x 2, Morgan xx 16, Metecan Birsen xx 6, Arca Tülüoğlu x, Semih Erden xx 14, Onuralp Bitim x 2, M’Baye xx 19, Yunus Sonsırma x, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Türk Telekom: Johnson xx 9, Wiltjer xxx 16, Samet Geyik xx 10, Baldwin xx 9, Dekker xx 8, Yiğit Özkan x, Erdi Gülaslan x 4, Can Korkmaz xx 11, Batuhan Acar x, Foster x 2, Göktuğ Baş x 2

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 20-13 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 43-32 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 70-55 (Pınar Karşıyaka lehine)
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