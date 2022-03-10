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ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı

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ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı
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ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko

12 Mart Cumartesi

13.00 Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef

15.30 Beşiktaş - Pınar Karşıyaka

18.00 Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

20.15 Aliağa Petkim - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

13 Mart Pazar

13.00 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ

15.30 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

18.00 Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol

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