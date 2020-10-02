ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Ormanspor ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Anadolu Efes ise sahasında Ormanspor ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:
3 Ekim Cumartesi
13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
15.15 Fethiye Belediyespor - Bursaspor
20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol
4 Ekim Pazar
13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray
15.15 Aliağa - Afyon Belediyesi
17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe