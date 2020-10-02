banner3088

ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA GAZİANTEP BASKETBOL İLE PINAR KARŞIYAKA ARASINDA OYNANACAK MAÇLA BAŞLAYACAK.

ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Ormanspor ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Anadolu Efes ise sahasında Ormanspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

3 Ekim Cumartesi

13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka

15.15 Fethiye Belediyespor - Bursaspor

17.30 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol

4 Ekim Pazar

13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray

15.15 Aliağa - Afyon Belediyesi

17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yılmaz’ın eğitim yatırımları bir bir...
Başkan Yılmaz’ın eğitim yatırımları bir bir...
  1. KÖY

banner3196

banner3552

banner3212