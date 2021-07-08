İngiltere finalde!

EURO 2020’de Danimarka’yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup eden İngiltere finale çıktı. İngiltere ve İtalya 11 Temmuz’da Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.
Beraberlikle biten ilk yarının ardından takımlar, dikkatli bir şekilde gol armaya koyuldu. Zaman zaman atakların sıklaştığı bu devreden gol çıkmayınca maç uzatmalara gitti.
İngiltere 103. dakikada, Raheem Sterling’in ceza sahası içinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışı için 104. dakikada topun başına Harry Kane geçti. Kane’nin sağ köşeye gönderdiği top Danimarka kaleci Kasper Schmeichel’dne döndü. Dönen topu karşılayan Harry Kane, bu sefer ağları sarstı.Maçtan 2-1 galip ayrılan İngiltere finale çıktı. İngiltere ve İtalya 11 Temmuz’da Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.