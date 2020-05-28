İngiltere Premier Lig’de başlama tarihi 17 Haziran

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.
13 Mart’ta korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligde lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde bulunuyor.
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.
13 Mart’ta korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligde lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde bulunuyor.